Başkan Esen yangın bölgesinde

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da 9 gündür devam eden orman yangınları için seferberlik halini sürdürüyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yangın tamamen sona erene kadar bölgede olmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki'de etkisini sürdüren orman yangınları ciğerleri yakmaya devam ediyor. Yangının ilk çıktığı 28 Temmuz Çarşamba günü belediye arazözlerini ve su tankerlerini Manavgat'a yönlendiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı gün yangın bölgesine giderek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile görüş alışverişinde bulundu. Yangın bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ekiplerin ihtiyaçları için ‘Gün Dayanışma Günü' adı altında kampanya başlatan Başkan Esen, yangının ikinci gününde de belediyenin deneyimli ekipleri ile çok sayıda iş makinelerini yangın bölgesine yönlendirdi.

“25 araç ve 50 personel ile bölgedeyiz”

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi Kızıldağ mevkiinde devam eden yangın söndürme çalışmalarını incelemek için bölgeye giden Başkan Semih Esen, alanda görev yapan Konyaaltı Belediyesi çalışanlarını da ziyaret etti. “Yangınlarla birlikte ciğerlerimiz de yanıyor” diye konuşan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak ‘seferberlik' halini sürdürdüklerini söyledi. Yangın bölgesine 25 araç ve 50'ye yakın personel gönderdiklerini dile getiren Başkan Esen, “Maalesef yangın aynı hızla devam ediyor. Yangının özellikle derin vadilerde, sarp bölgelerde olması karadan müdahalenin bu yangının sönmesi için yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu anlamda hava müdahalesi çok önemli” dedi.

“Yaralar sarılana kadar buradayız”

Semih Esen, yangın bölgesinde büyük bir imece örneği sergilendiğini söyledi. Esen, “Umarız kısa zaman içerisinde yangın söner. Yangın söndükten sonra belli ki bölgede mağduriyet uzun süre giderilemeyecek. Millet olarak bölge halkımızı yalnız bırakmayacağımızdan eminim. Aynı duyarlılıkla bölgedeki tüm yaralar sarılana kadar, aynı yardım duygusunun, imece duygusunun hem Antalya'da hem tüm Türkiye'de hakim olmasını, devam etmesini diliyorum. Biz de hem Konyaaltı Belediyesi olarak hem de Konyaaltı'mızın gönlü geniş, yardım sever insanları ile yangın sönüp tüm yaralar sarılana kadar burada olacağız” diye konuştu.