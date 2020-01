Başkan Esen: " Yüzyıllarca ayakta kalabilecek anıtsal bir kütüphane yapacağız"

Bu, bölgedeki standardı ve kaliteyi de artıracaktır” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2020 faaliyet yılı 1. Kahvaltılı Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantı Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı'nın gerçekleştirdiği toplantının konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oldu. ‘Belediyelerde Yerelden Kalkınma Modeli'nin konuşulduğu toplantıya ANSİAD üyesi iş insanları katıldı. Konyaaltı Belediyesi'nin proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Antalya çok güzel bir yer fakat bu çağda yapılan anıtsal bir yapı maalesef Antalya'da yok. Biz bu düşünceyle Hasan Ali Yücel Kütüphanesi olarak düşündüğümüz bir kütüphane yapmayı planlıyoruz” dedi.

"200 kişilik bir yurt inşaatına başlayacağız."

Konyaaltı'nda toplumsal ve sosyal anlamda ihtiyaçlar olduğunu kaydeden Esen, “Bu ihtiyaçların giderilmesi için çeşitli yatırımlar planladık. Bunlardan biri barınma ihtiyacı. 65 bin öğrencisi olan üniversitenin maalesef 9 bin kapasiteli yurdu var. Çocuklarımız çok sıkıntılı bir durumdalar. Öncelikli hedef olarak çok yakın zamanda 200 kişilik bir yurt inşaatına başlayacağız. Bunu önceliğe vermemiz gerekiyordu çünkü son zamanlarda gördük ki üniversite öğrencisi kardeşlerimiz açmaza girip intihar etme noktasına kadar geliyorlar. Bu noktada onlara destek olmazı gerekiyordu, böyle bir yatırımı önceliğe aldık. Sonrasında da kapalı spor salonu ve yüzme havuzu tesisi projelerimiz var” diye konuştu. Antalya'nın çok güzel bir yer olduğunu fakat anıtsal bir yapısının olmadığını kaydeden Esen, “Pek çoğunuz yurt dışına gittiğinizde görüyorsunuz, bu çağda yapılan anıtsal bir yapı maalesef Antalya'da yok. Valiliğin olduğu bina ve bir kaç eski konak dışında büyük ve güzelce bir yapı yok. Bu eksikliği gidermek adına Türk mimarisine uygun, yüzyıllarca ayakta kalabilecek bir bina ve içerik olarak da dolu bir kütüphane planlıyoruz” dedi.

Konyaaltı'nda frene bastık

Konyaaltı nüfusunun her sene yüzde 9 büyüdüğüne işaret eden Esen, “Bundan 20 sene önceki nüfusla bugünkü nüfusu kıyasladığınızda, Konyaaltı 180 senede yaşaması gereken büyümeyi 20 senede yaşıyor. Bu hıza da nüfusu 400 bin olana kadar devam edecek. Ondan sonra da yeni yerleşim yerlerinin açılması konusunda biraz daha yavaşlayacaktır. Benim dönemimde bu büyümeyi biraz frene basarak yapmak istiyoruz” dedi. Konyaaltı'nın ulaşım, altyapı gibi sıkıntılarının olduğuna değinen Başkan Esen, “Benim oradan Muratpaşa'ya gelmem çok uzun sürdü, ki 200 bin nüfusu buraya taşımak bu kadar zor ise nüfus 2 katına çıktığında Konyaaltı'na gelip gitmek çok daha zorlaşacak. Öncelikle ulaşım imkanlarının hazırlanması gerekiyor. Yüzde 9 çok ciddi bir büyüme” diye konuştu. Esen, “Konyaaltı'nda her sene 2 bin tane yeni çocuk doğuyor. Dışarıdan okul çağına gelmeden önce buraya gelenleri de katarsak yaklaşık 3 bin tane çocuk her yıl birinci sınıfa başlıyor. Maalesef Konyaaltı'nda şu anda her yıl 3 bin çocuğa eğitim verebilecek okul yok. Bunlar bizim el frenini neden biraz çekeceğimizin sebepleri” şeklinde konuştu.

Konyaaltı köylere sıkıştı

Yaşanan altyapı gelişmeleriyle birlikte Konyaaltı'nın köylere sıkıştığını kaydeden Esen, “Konyaaltı kültürünün, yerelinin özelliklerinin korunması gerektiğine inanıyorum. Değirmenözü diye bir restoran vardı orada artık yok. Biz o değirmeni aslına uygun yeniden inşaa etmek, yanına da geleneksel Konyaaltı evi özelliklerini taşıyan konak yaptırmak, içerisinde de bölgeyle ilgili, geleneksel hayatla ilgili parçaların sergilendiği Konyaaltı müzesiyle, Konyaaltı ne kadar büyürse büyüsün burada daha önceden bir kültürün var olduğunu ifade eden bir müze planımız var” diye konuştu.

Konyaaltı'nda yaşanan başıboş hayvanlarla ilgili gelen bir soruya cevap veren Esen, geçtiğimiz aylarda Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan soruna değindi.

300 dönümlük arazi üzerine barınak çalışması

Semih Esen, “Bizim hayvanlarla ilgili bir tesisimiz var, maalesef üzücü bir olay da yaşandı. O olayda da çeşitli sıkıntılı durumları tespit ettik yaptığımız soruşturmada. Orası bir bakım evi, bir hayvan barınağı değil. Bizim oraya hasta olan, kısılaştırması yapılacak olan hayvanlar gelir. Bu hastaysa iyileşince, kısırlaştırılacaksa da işlem gerçekleşince alındığı yere bırakılır” dedi. Antalya'da büyük bir barınağa ihtiyaç olduğunun altını çizen Esen sözlerini şöyle sürdürdü; “Başka çözüm yolu yok. Çünkü mevzuat gereği bir barınağınız yoksa köpeği kısırlaştırdıysanız aynı yere bırakmak zorundasınız. Başka türlü bir yetkiniz ve hakkınız yok. Büyükçe bir barınak yapılması ve bu barınakta bu hayvanların beslenmesi gerekiyor. Bütün hayvanların kısırlaştırıldığını düşünürseniz, belli bir zaman sonra bu sorun çözülür. Biz bir hayvanı kısırlaştırma için yakalamaya çalıştığımızda bile protesto ediliyoruz, niye yakalıyorsunuz diye. Yani bir tarafta sizler gibi hayvanlardan dolayı sıkıntısı olanlar, korkanlar veya saldırıya uğramış olanlar var, bir tarafta da hayvanlara elinizi bile süremezsiniz diyen bir hayvansever kitlesi var. Toros ve Akkuyu mahallelerinde, 13 tane benim dönemimde köpek ısırma vakası var. Birisi benim çocuğumu köpek ısırdı derken birisi de senin çocuğun bir şey yapmasaydı ısırmazdı diyor. Bunun çözümü ilk olarak kısırlaştırmak, ikincisi de çok büyük bir barınak. Barınak konusunda benim bir girişimim var, ormanla yer arayışı içerisindeyiz. 300 dönümlük bir arazi bulup tahsis alabilirsek orada doğal ortamlarında yaşamalarını sağlayabiliriz. Aksi takdirde bizim o hayvanları koyacak bir yerimiz yok" ifadelerini kullandı.