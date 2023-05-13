Başkan Esen'den çalışan annelere çiçek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret ederek el emeği ürünler satan kadınların Anneler Günü'nü kutladı ve birer saksı çiçek hediye etti.

Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı ve kadınların el emeği ürünler sattığı Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pazar yerini gezdi. Pazardaki tezgahları tek tek gezen Başkan Esen, el emeği ürünler satan kadınlarla sohbet etti. Pazar yerindeki eksikleri de kendilerinden dinleyen Esen, “İnsanların burada böyle güzel ürünler satan bir yerin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Buraya daha fazla insan çekmek için sosyal medya hesapları açacağız. Böylece Kadın Emek Pazarın'daki el emeği ürünlerin tanıtımını daha iyi yapabiliriz. Buradaki kadın esnafımız da ürünlerinden daha fazla gelir elde edebilir” şeklinde konuştu.

Kadın Emek Pazarı'ndaki kadın esnaflara birer saksı çiçek hediye eden Başkan Esen, hepsinin ayrı ayrı Anneler Günü'nü kutladı. Ayrıca Esen, tezgahlarda yer alan ürünlerden de satın alarak esnafa katkı sağladı.