Başkan Esen'den çalışanlara bayram müjdesi

Konyaaltı Belediyesi'nin geleneksel iftar yemeğinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı'ndan önce işçi ve memur ikramiyelerinin, işçilerinde maaşlarının yatacağı müjdesini verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ev sahipliğinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan davetliler, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi eşliğinde iftarlarını yaptı.

İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, Ramazan ayının son günlerine yaklaştıklarını söyleyerek, “Ülkemizde, Antalya'da, Konyaaltı'mızda üzücü şehit haberleri dışında huzur ve sağlık içerisinde Ramazan ayını tamamlıyoruz. Allah herkesin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin. Ramazan boyunca yaşadığımız huzuru tüm yıla sarih etsin. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Çocuklarınız ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram yaşamanızı dilerim. Tüm memur ve işçi arkadaşlarımızın bayram ikramiyeleriyle birlikte, işçilerimizin maaşları bayram öncesinde hesaplarına yatırılacak. Güle güle harcayın” dedi.

İftar sonrasında davetliler Başkan Semih Esen'e teşekkür etti.