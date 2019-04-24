Başkan Esen'den ilk nikah

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk resmi nikah akdini gerçekleştirdi. 8 Nisan 2019 tarihinde Konyaaltı Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Semih Esen, belediye personeli Yusuf Kavak'ın kızı Tuğçe Kavak ile Burak Koç çiftinin nikahını kıyarak ilk nikah işlemini de gerçekleştirmiş oldu.

Genç çiftlere mutluluk dileyen Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, “Bugüne kadar hayatınızda anneniz, babanız, arkadaşınız, eşiniz dostunuz vardı. Bugünden sonra onlar sizin için daha da değerli olacak, onlar için de siz daha da değerlisiniz. Her şey ilk gün başladığınız gibi güzel olsun. Boyunuzca çocuklarınız olsun. Tırnağınız taşa değmesin, Allah bütün güzellikleri size yaşatsın” dedi.

Başkan Esen, Kavak ve Koç çiftinin nikahını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını geline teslim etti. Başkan Semih Esen, Tuğçe ve Burak çiftine '40 yıl hatrı olsun' dedi ve fincan takımı hediye ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.