Başkan Esen'den Konyaaltı'nda herkese eşit hizmet sözü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Semih Esen, belediye başkanlığındaki 73 gününe ve beş yıllık süreçte yapacağı hizmetlere yönelik açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda siyasi rozetini çıkardığını söyleyen Esen, “Belediye başkanları görevlerini yaparken siyasi düşüncelerini ve ideolojik yapılarını hizmetlerine yansıtmazlar. Temel belediyecilik hizmetlerini götürürken, asla ve asla hiçbir etnik aidiyet, hiçbir siyasi kimlik veya başkaca ayrımı gözetmemek gibi bir hükümlülüğü vardır. Bunu yaparken muhakkak sözde değil, özde yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, belediyelerin istihdam ve sosyal yardımlarla ilgili yasayla görevlendirilmediğini dile getirerek, “Bugünkü ülkenin koşullarında belediyeler halkın hangi sorunu varsa, o soruna duyarlı olmalı ve o sorunu çözme yolunda vatandaşa el uzatmalıdır. Bunu yaparken vatandaşın birini kendine yakın, diğerine uzak görmemelidir. Belediye hizmetlerimiz de kimin hangi partiye oy verdiği, kimin hangi inanca bağlı olduğu bizim ilgi alanımızda olmayacak. Önümüzdeki beş sene biz Konyaaltı Belediyesi'nde tüm belediye emekçi çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle bu bakış açısıyla hizmet vereceğiz. Hedefimiz ilkemiz bu olacaktır” diye konuştu.

Belediye Başkanlığı görevindeki 73'üncü günü olduğunu aktaran Semih Esen, “Konyaaltı Belediyesini yine Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Başkan'dan görevi devraldım. İyi yönetilmiş, iyi bir sistemi olan belediye devraldım. Belediye de çalışan herkes görevinin bilincinde ve sorumluluğundadır. Mali yöntem kötü durumda olmayan bir belediye devraldım. Teslim aldıktan sonra İller Bankası'ndan gelen ödeneğin 3'te birinin kesilerek gönderildiğini bir durumla karşılaştık. Bir sonraki ayda bu kesinti biraz daha azaldı. Bunu da ülkedeki tasarruf tedbirleri anlamında olduğunu düşünüyorum” dedi.

Başkan Semih Esen, seçim döneminde ortaya koyduğu 23 projenin tamamını hayata geçireceklerini söyleyerek, şunlara değindi: “Şu an da ekip arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma programı gerçekleştiriyoruz. Hangi projenin hangi yıl da yapılması gerektiğine yönelik bir çalışmamız olacak. Şu anda tasarruf tedbirleri ve temel belediyecilik hizmetleriyle acil gelişen durumlara yönelik hizmetler yapıyoruz.”

Medyanın önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Medya aynı zamanda halk adına yanlış yapılan bir şey varsa bunları sorgulama hakkına da sahiptir. Hiçbir şeyin tek başına olmadığı gibi gerek kurumları yönetmek, gerek toplumlara hizmet etmek, asla tek başına olmaz. Sadece belediye çalışanlarıyla, sadece belediye bürokratlarıyla yapılacak iş değildir. Bunda sizin çok büyük emeğiniz olacaktır. Basın özgürlüğünün ve gazetecilerin her türlü baskıdan uzak tutulması noktasında elimden geleni göstereceğim” dedi.

Başkan Semih Esen, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Semih Esen, toplantının sonunda günün anısına basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.