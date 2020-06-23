Başkan Esen'den öğrencilere “online” destek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 27-28 Haziran günleri yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için başlattıkları ücretsiz ‘online danışmanlık' uygulamasının devam ettiğini belirterek, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Bu hafta sonu yapılacak olan YKS için geri sayım başladı. Pandemi nedeniyle sınava girecek öğrencilere uzaktan eğitim veren Konyaaltı Belediyesi ise online danışmanlık uygulamasıyla öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Bünyesinde görevli 2 psikolog yardımıyla öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Konyaaltı Belediyesi, bu uygulama ile öğrencilerin sınav kaygılarını gidermeyi amaçlıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sınav kaygısının kimi öğrenciler için ciddi sorunlara neden olabildiğini kaydetti. Belediye olarak bu kaygıyı giderecek desteği vermeye çalıştıklarını belirten Esen, “Bir öğrenci dahi olsa bu yöntemle yardımcı olabilmişsek, o öğrenci için çok şey değişebilir. Online danışmanlık hizmetinden kısa süre içinde 32 öğrencimiz hizmet aldı. Bu hafta sonu yapılacak olan YKS ile gençlerimiz hayallerini süsleyen üniversiteye bir adam daha yaklaştı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ve onlara destek olan anne-babalara teşekkür ediyorum” dedi.