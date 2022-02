Başkan Genç, Alevi Kültür Dernekleri'yle buluştu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Alevi Kültür Dernekleri'nin tüm şubelerin yönetim kurulu üyeleriyle Birlik Dayanışma Yemeği'nde bir araya geldi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Kültür Dernekleri Genel Saymanı Hasan Çözükçe, Genel Başkan Yardımcısı ve Kepez Şube Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Döşemealtı Şube Başkanı Ergün Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Nilgün Karasoy, İnanç Önderi Güzel Şah Dede, Antalya Şube Başkanı Dursun Kaya, Konyaaltı Şube Başkanı Hasan Kaybaki, Manavgat Şube Başkanı Sinan Aktaş, Kemer Şube Başkanı Ali Rıza Akar, CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Eren Kurt ve tüm şubelerin Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı Birlik Dayanışma Yemeği'nde ev sahipliğini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptı.

“Et ve tırnak gibiyiz”

Alevilerin ve Sünnilerin et ve tırnak gibi olduğunu söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Alevi canlara kapımız ve yüreğimiz her zaman açıktır. Onların acısı bizim acımız sevinci bizim sevincimizdir. Alevi ve Sünniler et ve tırnak gibiyiz. Hiç bir zaman bizi bölemezler ayrıştıramazlar” dedi.