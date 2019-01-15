Başkan Genç, Antalya OSB'de

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya OSB'de faaliyet gösteren Türkiye'de Fiber Optik aydınlatma sistemlerini uygulayan ilk Türk firmalarından Fiberli Led Aydınlatma fabrikasını ziyaret etti. 20'nin üzerinde ülkeye iç ve dış mekân aydınlatma ürünleri ihracatı yapan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, Yönetim Kurulu üyeleri Tufan Gürbüz, Erdal Kılıç ve Genel Koordinatör Erçin Çakmaklı tarafından karşılanan Başkan Turgay Genç, fabrika ve üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

260 kişinin istihdam edildiği fabrikada çalışanlarla birlikte sıraya girerek karavanadan yemek yiyen Genç, yeni nesil aydınlatma sistemleri, şirketin Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalarını inceledi. Üretim katlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Turgay Genç, işçilere de başarı diledi. Led aydınlatma yöntemiyle özel olarak üretimi yapılan domates serasında incelemelerde bulunan Genç, şirket CEO'su Cengiz Şertürk'ten üretim ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Şentürk, tüm çalışmalar hakkında bilgi alan ve belediye olarak kendilerine sürekli destek veren Başkan Turgay Genç'e teşekkür etti. Başkan Genç'te Döşemealtı Belediyesi İş-Kur masası aracılığıyla bölge halkına istihdam sağlayan Şentürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.