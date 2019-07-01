Başkan Genç, Antalyaspor Derneği'ni ve yönetimi ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, önceki gün yapılan Olağan Genel Kurul'da Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk'te hazır bulundu.

Dernek Başkanlığı görevini, Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını da yürüten Ali Şafak Öztürk'den devralan Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti.

Tüm arkadaşlara başarılar dileyen Genç, “Antalyaspor kentimizin en büyük marka değerlerinden biri. Bizde Döşemealtı Belediyesi ve şahsım olarak kentimizin takımına ve derneğimize her türlü katkıyı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Hiç kuşkumuz yok”

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ise Divan başkanlığı yapan Genç'e teşekkür ederek, “Bugüne kadar kulübümüze ve derneğimize verdiğiniz desteklerin artarak devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Birlikte çalışmaktan ve kentimizin takımının daha da büyük başarılan elde etmesine yapacağınız katkılar nedeniyle şimdiden teşekkür ederim” dedi. Öztürk Başkan Genç'e dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk'de Belediye Başkanı Turgay Genç'e Antalyaspor'a verdiği destekler dolayıasıyla teşekkür ederek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki sezon da maçlarda görmeyi umduğunu söyledi. Ziyarette yeni başkan Fikret Öztürk, Başkan Genç'e isminin yazıldığı Antalyaspor forması hediye etti.