Başkan Genç, Avrupalı öğrencileri ağırladı

Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu'nun ortak olduğu Erasmus Projesi kapsamında ilçeye gelen 5 ülkenin öğretmen ve öğrencileri, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti.

Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu'nun yer aldığı I See You -I Hear You- I Feel You (Seni görüyorum-Seni Duyuyorum-Seni Hissediyorum) isimli Erasmus Projesi kapsamında İspanya, Estonya, Makedonya, Polonya ve Hırvatistan'dan gelen 10 öğretmen ve 20 öğrenci, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. İnsanların doğaya verdiği zararlar konusunda bilinçlendirme ve ortak projeler üretmeyi hedefleyen proje kapsamında Döşemealtı'na gelen Avrupalı öğrenci ve öğretmenler 1 hafta Türkiye'de kalacak. 5 ülkeden gelen konuk öğrenciler, proje paydaşı Yeniköy Ortaokulu öğrencilerinin evlerinde misafir ediliyor.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Avrupalı konuklara Döşemealtı ile ilgili bilgiler verdi. Döşemealtı'nın eğitim üssü haline geldiğini belirten Başkan Genç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Bu kapsamda Antalya'nın ilk Türkiye'nin örnek Ekolojik Kreşi'ni açtık. Gençlerimiz için Gençlik Merkezimizi kurduk. TBMM ruhuna uygun olarak 14-25 yaş arası gençler arasından seçilen ödüllü proje Döşemealtı Gençlik Meclisimiz ile ilçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmelerini aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağladık" dedi.

Avrupa'dan gelen öğretmenler Genç'e çeşitli hediyeler takdim etti. Genç daha sonra öğretmen ve öğrencilerle birlikte Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.