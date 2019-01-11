Başkan Genç, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, mezun olduğu Çağlayan Lisesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe konuk oldu. Başkan Genç, öğrencilerle keyifli olduğu kadar renkli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kariyer Günleri'nin ilk konuğu olarak Çağlayan Lisesi mezunu Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Okul Müdürü Mehmet Parin , “Çağlayan Anadolu Lisesi köklü bir eğitim kurumu, bugüne kadar yüz binlerce öğrenci mezun etti. Bunlardan birisi de Döşemealtı İlçemizin belediye başkanı olan Mimar Turgay Genç. İstedik ki başarı hikayesini öğrencilerimizle paylaşsın. Son derece güzel ve verimli bir program oldu” dedi.

Çağlayanlı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Başkan Genç, belediye başkanı oluncaya kadar geçen süreçte yaşadıklarını ve okul yıllarıyla ilgili anılarını anlattı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Genç, " Lise öğrencisi olarak hepinizin hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışacaksınız. Çalışmadan bu hedeflere ulaşma imkanınız yok" diye konuştu.

Antalyaspor atkı ve forması talep eden öğrencileri kırmayan Başkan Genç, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Başkan Genç, öğrencilerden birisinin örnek aldığınız kişiler kimler sorusuna verdiği "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" cevabı büyük alkış aldı. Öğrenciler ile Başkan Genç arasındaki kopya diyalogu ise gülüşmelere neden oldu.