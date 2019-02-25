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Başkan Genç, el emeği pazarında kadınların misafiri oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Koruma, Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından Kent Meydanın da açılan el emeği pazarını gezdi.

Yaklaşık 30 kadın tarafından kurulan tezgahları gezen Başkan Genç, kadınlarla sohbet etti.


Döşemealtı Koruma, Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde biraraya gelen ev hanımları İlçenin ilk kent meydanın da tezgah açarak ev de hazırladıkları, yiyecekleri, takı, giyecek gibi ürünleri satmaya başladılar. Daha önce Bahçeyaka Kapalı Pazaryerini kullanan kadınlar, başkan Turgay Genç'in teklifiyle tezgahlarını kent meydanına taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı buldular.


Dernek Başkanı Zeynep Şardaş el yapımı ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade etti. Şardaş, “Kapalı pazaryeri için başkanımız Turgay Genç'den izin istedik. Kendisi de bize insanların daha çok gelip-gittiği kent meydanını önerince çok mutlu olduk. Haftanın hemen her günü kent meydanın da toplanıp tezgahımızı açıyoruz” dedi.


Emekçi kadınları desteklemekten her zaman büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Turgay Genç, “İlçemizde yaşayan ev hanımları el emeği pazarı açmak istediklerini söyleyince çok mutlu oldum ve onlara kent meydanımızı tahsis ettim. Sonuçta kent meydanı bu kentte yaşayanların meydanıdır. Biz bir aileyiz ve birbirimize destek olmak görevimiz” diye konuştu.

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