İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Genç, gençlere konuk oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katıldı.


Döşemealtı Belediye Başkanı ve yeni dönem belediye başkan adayı Turgay Genç, gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına katılan Başkan Genç, ilçeye kazandırılan projeleri ve hedeflerini anlattı.


Başkan Genç, “Biliyoruz ki gençlik bizim en büyük umudumuz. Bu kapsamda en büyük yatırımları gençlik için yapıyoruz. Gençlerimizin de ilçemize yönelik projelerini ve fikirlerini almak için bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.