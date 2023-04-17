Başkan genç, mahalle buluşmalarında

Hafta sonlarını genellikle esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle değerlendiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç geleneği yine bozmadı. Muhtarlık İşleri Müdürü ve zabıta personeliyle birlikte Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan semt pazarını ziyaret eden Turgay Genç, hem esnafın, hem de alış verişe gelen vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafı, üretim maliyetlerinin artması ve vatandaşın alım gücünün düşmesinden dert yandı. Genç, gün içerisinde esnafları ziyaret ederken akşamda iftarın ardından kahvehanede vatandaşlarla buluştu. Bademağacı Mahallesi'ndeki kahvehaneye milletvekili adayları ve Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Ali Acır ile birlikte giden Başkan Turgay Genç, ilçeye yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Genç, çay içip geç saatlere kadar katılanlarla sohbet etti.