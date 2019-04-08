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Başkan Genç mazbatasını yarın alacak

Yerel Seçimlere Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili adayı olarak giren ve ikinci kez başkan seçilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç mazbatasını yarın alacak.

Yerel Seçimlere Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili adayı olarak giren ve ikinci kez başkan seçilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç mazbatasını yarın alacak.


31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın itirazları neticesinde devam eden adliye aşaması bugün itibariyle sona erdi. Geçen pazartesi günü İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz reddedilmiş ancak İl Seçim Kurulu itirazı kabul etmiş ve 51 sandıkta yapılan geçersiz oyların yeniden sayımı yapılarak 105 olan oy farkı 94'e düşmüştü.


Cumhur İttifakı bunun üzerine Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu ancak itiraz bugün itibariyle reddedildi. Bu kararla Döşemealtı Belediye Başkanlığını ikinci kez kazanan Turgay Genç yaptığı açıklamada “Döşemealtı'nda halkımızın dediği oldu. Yüksek katılımlı ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimin İlçemize, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.


Genç, yarın saat 11.00'da mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başlayacak.

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