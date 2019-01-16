Başkan Genç, Nar işçileriyle buluştu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediyeye ait soğuk hava deposunu işleten ve kısa sürede Rusya, Almanya, Polonya, İtalya, Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Çığlık Ayanlar Mahallesi'ndeki Narco Tarım firmasını ziyaret etti. Başkan Genç, şuan 70 çalışanı bulunan ve zaman zaman 300'e kadar çıkan istihdam sayısıyla bölge halkına büyük katkı sağlayan soğuk hava deposunda işçilerin sorunlarını dinledi.

Göreve geldikleri günden bu yana 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Turgay Genç, “701 kilometrekare bir alana hizmet veriyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Belediyecilik sadece yol ve park yapmak değil. Bölgemizin sorunlarını biliyoruz ve yeni yolların dışında istihdama yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu tesis atıl durumdaydı. Mehmet Özçetinkaya tesisi kiralayarak yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Bizde gereken desteği verdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem ülke ekonomisine hemde bölge halkının istihdam edilerek özellikle kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamasına yardımcı olduk” diye konuştu.