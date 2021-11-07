Başkan Genç: “Ocak ayı içerisinde hipodromun açılışını yapacağız”

6-7 yıldır bir ihale sürecinde. Yüzde 80'e ulaşılmış ama bir türlü tamamlanmayan bir yapıydı. Projenin tamamlanması için Jokey Kulübüne devri yapıldı. Bize yılbaşına bitirileceği söylenmişti. Şubat ayı koşu programına da alındı. Ocak ayı içerisinde hipodromun açılışını yapacağız” dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, gazeteciler ile bir araya geldi. Toplantıya CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İlçe Başkanı Reşit Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, birim müdürleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Toplantıda konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “7 yıldır toplu açılış yapacağım diye hiçbir açılış yapmadım. 7 yılda ilçemiz bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. 2019-2014 yılları arasındaki süreçte imar komisyonu üyeliği ve imar komisyon başkanlığım döneminde ilk defa bölgenin üst planlamalarının planlaması yapıldı. O süreçte ilçenin imar planları yapılırken başındaydım. Kentin imar planlarına baktığımız zaman kentin yaşam alanı olması gereken stratejik bir noktadaydı Döşemealtı. Hem iklimsel olarak 4-5 derece ısı faktörünün olması düşük olması, nem oranın düşük olması ve kentin şehirlerarası giriş yolu çevre yollarının da çıkış dağılım noktasıydı. O yüzden kentin burası kentin yaşam alanı olmalıydı. Bütün planlarda da bunu görüyorduk. Antalya'da yaşamak isteyen herkesin Döşemelatı İlçesi'nde yaşama tercihinde olacağını biliyordum. Bütün Antalya'da yaşayan vatandaşlar bir gün Döşemealtılı olacak” sözlerine yer verdi.

“1 yılda verdiğimiz ruhsatı pandeminden sonra 1 ayda veriyor olduk”

Başkan Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar geldiğimiz noktada yüzün üzerinde proje hayata geçirdik. Hep ilkleri yaptık. İlk etapta üretim tesislerimizi kurduk. Asfalt tesisimizi kurduk. Atölyelerimizi oluşturduk. Aşağı yukarı 900 kilometreye varan bir yol çalışması ile ilçemizin büyümesinin hızına yetişemiyoruz. Üst yapı anlamında temel ihtiyaçların yüzde 90'ını hayata geçirme fırsatı bulduk. 1 yılda verdiğimiz ruhsatı pandeminden sonra 1 ayda veriyor olduk. Hızlı büyüme kontrollü olmadığı sürece çarpık kentleşmeyi getirir. Bizim yaptığımız planlamada geniş bulvarlar, caddeler, sosyal alanları ile Avrupa standartlarında kişi başına düşen sosyal donatı alanı olarak kentin tek planlı alanı oluyor. Doğru plana sadık kaldığımız sürece ilçemiz yaşam alanı olacak. 11 Kasım Perşembe günü CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir açılış törenimiz olacak. Herkesi bekliyoruz” dedi.

“İlk 5 yıllık süreçte bütçemizi zorlayabildiğim kadar zorladım”

Seçime yönelik plan yapmadıklarını belirten Genç, “14 tane pazar yeri yaptık. Şu anda pazar kurulmuyor. Ama o alanlar sosyal alanlar olarak kullanılıyor. Bu alanlar 30 yıl sonra tam kapasiteli pazar yeri olacak. İlk 5 yıllık süreçte bütçemizi zorlayabildiğim kadar zorladım. Hiç seçimle ilgili bir kaygım olsaydı 3-5 tane projeyi bırakırdım ekonomik sıkıntı yaşamazdım. Yeri geldi personel maaşlarını aksatır hale geldiğimiz dönemleri de yaşadım. Ama iyi ki o süreçte yaptım. Bugün olsa her geçen gün yapma şansım azalıyor. Belediyenin gelirlerinin düşmesinden kaynaklanıyor. İlleri Bankası payım düşüyor, girdilerim düşüyor, üretim maliyetlerim çok yükseliyor” ifadelerine yer verdi.

"Amacım ve hedefimiz bölgemizi marka yapmak"

100 yataklı tam kapasite hastaneyi görevi olmamasına rağmen hayata geçirdiklerini belirten Genç, “Görev sürecim içerisinde yapabildiğim, üretebildiğim, geliştirebildiğim kadar çalışacağım. Amacım ve hedefimiz bölgemizi marka yapmak. Bu azim bu emek toplum tarafından karşılık bulmuyorsa siz hayal kırıklığı yaşarsınız. Çevresel bölgemizdeki içme suyundan tarımından projeler geliştirdik. Bunları mümkün olduğu kadar uygulayacağız. Kalkınan gelişen ve aktif olan alanlar oluşturmak istiyoruz. Buranın nüfus kapasitesi 600 bin ise bunu 1 milyona çıkarmaya gerek yok. Sosyal alanlara da ihtiyacımız var. Hipodromu Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı ile görüştük. 6-7 yıldır bir ihale sürecinde. Yüzde 80'e ulaşılmış ama bir türlü tamamlanmayan bir yapıydı. Projenin tamamlanması için Jokey Kulübüne devri yapıldı. Bize yılbaşına bitirileceği söylenmişti. Yer ve firma belirlendi. Şubat ayı koşularına yetiştireceğim diyerek koşu programına da alındı. Ocak ayı içerisinde hipodromun açılışını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ise konuşmasında, “Döşemealtı'nda kent kimliği anlamında ciddi çalışmalar var. Başkanımızın mimar olması bu bölge için de bir ayrıcalık. Ülkemizi Atatürk'üm çizmiş olduğu çağdaş medeniyeler seviyesine taşıma adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ” sözlerine yer verdi.