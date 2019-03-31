Başkan Genç oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Turgay Genç, oyunu Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Pınar Genç ile birlikte kullandı.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren okulları gezen Turgay Genç oy kullanmak için öğle saatlerinde Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. 1008 numaralı sandıkta oyunu eşi Pınar Genç ile kullanan Başkan Genç, oy zarfını oğlu Orhan Ata ile birlikte sandığa attı. Başkan Genç, "Seçimler ülkemize, Antalyamıza ve Döşemealtı'na hayırlı uğurlu olsun" dedi.