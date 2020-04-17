Başkan Genç pazaryerinde incelemelerde bulundu, yeni uygulamaları anlattı

Bahçeyaka mahallesindeki Cuma pazaryerinde incelemelerde bulunan Başkan Turgay Genç bir yandan maskesi olmayan esnaf ve vatandaşa maske dağıtırken diğer taraftan da pazaryerlerine yönelik yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin her tarafında 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkartan Döşemealtı Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması noktasında, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak yeni düzenlemelere gitti Buna göre ilçenin en büyük kapalı pazaryeri olan Bahçeyaka Mahallesinde ki Cumapazarında Çarşamba günleri de tezgah açılacak.

Yeni düzenlemeye göre; kırsal mahallelerin en fazla ilgi gösterdiği Ilıca mahallesinde ki kapalı pazaryeri yasal uyarılar gereğince hafta sonu yerine pazartesi günleri açılacak. Aynı şekilde Çıplaklı Mahallesi'nde ki kapalı pazaryerinde de tezgahlar pazartesi günü kurulacak.

Bahçeyaka Mahallesi'nde ki pazaryerinde incelemelerde bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Korona salgını nedeniyle alınan kararları esnaf ve vatandaşımızla paylaşıyoruz. Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Bugün bölgemizin en büyük kapalı pazaryerinde tezgah açan esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza yeni düzenlemeler hakkında bilgi verip Zabıta memuru arkadaşlarımla birlikte ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yaptık. Bu uygulamayı tezgah kurulan 7 ayrı pazaryerimizde de düzenli olarak yapıyoruz. Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak ve riski bertaraf edebilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor” dedi.