İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Genç, sanayi esnafına misafir oldu

Döşemealtı Sanayi Sitesi esnafına konuk olan Başkan Turgay Genç, esnafın sorunlarını dinledi.

Geleneksel kahvaltı programında esnafla bir araya gelen Başkan Genç, çalışmaları hakkında da bilgi verdi.


Son 5 yılda Döşemealtı'na 100'ün üzerinde proje hazırlayıp hemen hemen tamamının hizmete açıldığına vurgu yapan Başkan Turgay Genç, Döşemealtı'na yapılan her yatırımın bölgemizin kalkınmasına, vatandaşımızın refahına ve esnafımızın kazancına vesile olacağına inandığını söyledi.


Başkan Turgay Genç “2014 yılından bu yana hemen her yıl siz değerli esnaf kardeşlerimle bir araya gelip sorunlarınızı dinliyor, çözüm üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Ulaşım ve iş verimliliğinin artması amacıyla Sanayi Sitesi'ni Antalya-Burdur karayoluna bağlayan yaklaşık 2.5 kilometrelik yolu asfaltlayarak hizmete açtık, ara yolların bakım, onarım ve tamiratını yaptık, çevre düzenlemeleri yaptık, dolayısıyla esnafımızın taleplerine duyarsız kalmadık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.