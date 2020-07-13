Başkan Genç'e esnaf odalarından teşekkür

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'i ziyaret etti. Dere, Başkan Genç'e pandemi döneminde esnafa yaptığı katkılar ve yardımlar için teşekkür edip, plaket takdim etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut ile birlikte esnaf odalarını ziyaret etti. Genç ve Nuhut ilk olarak Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimine ziyarette bulundu. Başkan Genç, belediyenin proje ve çalışmaları hakkında bilgi verip, pandemi sürecinde esnafa ve yurttaşlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Genç, esnafa desteklerinin süreceğini açıkladı.

Pandemi sürecinde esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise bu süreçte Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ilçede bulunan esnafa yönelik çalışmalarına ve katkılarına dikkat çekip, teşekkür etti. Dere, Başkan Genç'in Döşemealtı'nın modern bir kent kimliğine ulaşması ve gelişiminde de ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut ise, ahilik geleneğini sürdüren esnafların önemine dikkat çekerek, pandemi sürecinde 11'i Büyükşehir 254 CHP'li belediyenin esnafın yanında olmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Dere, ziyaret anısına Genç'e plaket hediye etti.

Kenan Nuhut ve Turgay Genç, daha sonra Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'i ziyaret edip, pandemi süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.