Başkan Genç'in hafta sonu mesaisi

Belediye Başkanı Turgay Genç, haftasonu mesaisinin ilk günü Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları, belediye bürokratları ve partisinin ilçe yönetimi ile birlikte 3 çiftin nişan yüzüklerini taktı. Meclis üyesi Ramazan Bahşi'nin yeğeni Hilal Bahşi ve Doğan Çalışkan'ın Karaman Kapalı Pazar yerinde yapılan nişan merasimine katılan Başkan Genç, çiftin yüzüklerini takıp evliliğe giden yolda atılan ilk adımlarında mutluluk diledi. Döşemealtı Belediye Başkanı yine aynı akşam Belediye personeli İbrahim Erbi ve Merve Kaçar ile Yeşilbayır mahallesinden Erdoğan İnce'nin kızı Gamze İnce ve Fatih Gencer'in nişan törenine katılıp yüzükleri taktı ve hem genç çifti hem de ailelerini tebrik etti.

Belediye Personeli Bülent Özkan'ın vefat eden anneannesinin taziyesine katılan Genç daha sonra Başköy Mahallesinden Osman Ateş'in mevlit törenine katıldı. Başkan Turgay Genç, geçtiğimiz günlerde Ekşili mahallesinde evinde yangın çıkan Mevlüt Gökçe'yi ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini hem de her türlü destek ve yardımı sağlayacakları sözünü verdi. Başkan Genç daha sonra Bademağacı Mahallesinden vefat eden Hasan Akan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vatandaşların nişan, mevlit ve taziye ziyaretlerine katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ekşili, Camili, Ilıca, Karaveliler, Kovanlık ve Bademağacı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehaneleri ziyaret ederek buradaki mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Genç'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalleli gençler Turgay Genç ile fotoğraf çektirirken kimi mahalle sakinleri de sofralarında ağırladı. Başkan Genç, akşam saatlerinde; Altınkale mahallesinden kuzenler Adem Feten ile Kovanlık mahallesinden Mehmet Ünlü'nün asker eğlencesine katılarak Mehmetçiklere hayırlı teskereler diledi.