Başkan Genç'ten Antalyaspor forması ve kaşkol jesti

Çağlayan Lisesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Antalyaspor forması ve kaşkol" talep eden öğrencileri kırmayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, öğrencilere kaşkol ve formalarını hediye etti.

Bir grup öğrenci, Çağlayan Lisesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Ocak ayında düzenlenen Kariyer Günleri'ne katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten Antalyaspor forması ve kaşkol talep etti. Başkan Genç, mezun olduğu okulun Antalyaspor taraftarı öğrencilerini kırmadı. Antalyaspor arması ve Döşemealtı Belediyesi logosu bulunan forma ve kaşkollar hazırlandıktan sonra Başkan Genç, forma ve kaşkolları dağıtmak üzere Çağlayan Lisesi'ne tekrar konuk oldu. Öğrenciler Başkan Genç'i Konferans Salonu girişinde tezahüratlarla karşıladı. Başkan Genç, hazırlanan 60 forma ve kaşkolu öğrencilere hediye etti. Antalyaspor'a gönül veren öğrenciler, Başkan Genç'e bu jestinden dolayı teşekkür etti. Başkan Genç daha sonra Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Bahşi ile birlikte, Okul Müdürü Mehmet Parin ile Müdür yardımcısı Müjgan Sabancı'ya Döşemealtı halısı hediye etti. Programın ardından Başkan Turgay Genç, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.