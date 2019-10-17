İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı.


Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" kampanyası kapsamında belediye personeline kask dağıtımı gerçekleştirdi. Yeni Finike Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen kask dağıtım töreninde konuşan Başkan Geyikçi, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var kampanyası kapsamında belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımıza kask dağıtımı gerçekleştirdik. Unutmamalıyız ki güvenlik tedbirleri bizi hayata bağlar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.