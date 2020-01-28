Başkan Geyikçi: "Finike'de turizmi geliştireceğiz"

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, bugüne kadar tarımla ve portakalla anılan ilçede alt yapı çalışmalarını hızla tamamlayarak turizmi de geliştirmek istediklerini söyledi

Salı Sanayici, İşadamları ve Kanaat Önderleri Grubu'nun (Salı Grubu) bu haftaki toplantısına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi konuk oldu. Finikeli işadamı Ali Yılmaz'ın ev sahipliğinde Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen toplantıya aralarında DYP eski milletvekillerinden Mehmet Baysarı ile CHP eski Milletvekillerinden Hüsnü Çöllü'nün de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç başkanlığında gerçekleşen toplantıda Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçenin ekonomisi, tarihi hakkında bilgi verdi. Geyikçi, Antalya'nın sahil belediyeleri arasında alt yapısı olmayan tek ilçenin Finike olduğunu açıkladı. Kendisinin 1970'li yılların başında Finike'de hiç lise olmadığı için yatılı olarak İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gördüğünü, sonra da Marmara Üniversitesi Maliye muhasebe bölümünden mezun olduğunu anlatan Geyikçi, ilçenin tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu açıkladı. Kendisinin de uzun yıllar sebze ve meyve ticareti yaptığını anlatan Geyikçi, Finike'nin en büyük özelliğinin dünyaca ünlü portakalı olduğunu açıkladı. Finike'nin gelirinin yaklaşık yüzde 70'inin tarımdan elde edildiğini anlatan Geyikçi, ilçenin doğasını, tarımını bozmadan Finike'de turizmi de geliştirmek istediklerini açıkladı.

"Kanalizasyon alt yapı çalışmaları başladı"

İlçede öncelikle kanalizasyon alt yapısıyla ilgili eksikliğin giderilmesi gerektiğini anlatan Geyikçi bu konuda gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar olan Antalya ilçeleri arasında Kanalizasyonu olmayan tek belediyenin de Finike olduğunu anlatan Geyikçi, “Finike merkezinde kanalizasyonumuz yok. Allah vergisi iki tane deremiz var. Biri Acı çay, diğeri tatlı çay. Şu anda bu derelere pisliğimiz akıyor. Açık söylüyorum. Bu sorunun çözümü konusunda Büyükşehir Belediyesi'nden sözünü aldık. İnşallah bu yılın ağustos ayında kazmayı vuracağız. 2021 yılının sonunda da alt yapı sorununu Finike'de çözmüş olacağız” dedi.

Finike'nin 8 kilometre uzunluğundaki sahiliyle, Demre yolundaki eşsiz koylarıyla, yat limanıyla ve antik şehirleriyle turizmde de adından söz ettirebilecek bir zenginliğe sahip olduğunu anlatan Geyikçi, “Finike'ye yatırım yapılmadığı için turizm gelişememiş. Türkiye'de tek marinası olan belediye biziz. Başka marina sahibi olan belediye yok” dedi.

"Limanı canlandıracağız"

Belediyeye ait marina ile limanda düzenleme yapıp bu bölgeyi canlandıracaklarını açıklayan Geyikçi, burada ailelerin de oturup çay içebileceği yerler yapacaklarını da söyledi. Finike'de denize karşı balık yenilebilecek yer bile olmadığını anlatan Geyikçi, Portakal bahçelerinin arasında 12 ay boyunca akan Akçay deresi ile Yeni Çay deresini de kanolarla gezilebilen turistik çekim merkezine dönüştürmek istediklerini söyledi.

Finike'de karavan turizmine yönelik planları olduğunu da anlatan Geyikçi, “Biz sahilde karavan ile çadır alanları oluşturmak istiyoruz. Hatta basketbol sahası, sahilimizde tenis kortu, plaj voleybolu sahaları düşünüyoruz. Biz Finike'yi koruyarak geliştirmek arzusundayız. Finike'de artık çarpık yapılaşma istemiyoruz. Yüksek katlı binalar da istemiyoruz” dedi. 60 milyon lira bütçesi olan Finike Belediyesini göreve geldiğinde yüzde 110 borçla devraldığını da söyledi.