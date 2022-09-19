Başkan Güngör, “Manavgat'ta turizmin 12 aya yayılması en büyük hayallerimizden birisi”

Bütün sektörlere yönelik yeni projeler açıklayan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “En büyük hayallerimizden birisi de Manavgat'ımızda turizmin 12 aya yayılmasıdır” dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesi projelerini tek tek açıklamaya devam ediyor. Seçimlerde ekip olarak mavi listelerde olacaklarını kaydeden Başkan Güngör, mavi listelerde Oda üyelerinin oylarına talip olduklarını söyledi.

Hazırladıkları projeler ile Manavgat ekonomisini daha da büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Güngör, en büyük hedeflerinden birisinin de Manavgat'ta turizmin 12 aya yayılması olduğunu söyledi.

Manavgat bölgesinde var olan kum, deniz, güneş turizminin yanı sıra kültür, tarih, sağlık, spor, kongre ve gastronomi alanlarında da turizmin gelişmesi için gayret sarf edeceklerinin altını çizen Başkan Güngör, “Ekibimizle beraber kentimizde 12 ay süren bir turizm için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Manavgat'ın turizmdeki pazar payını artıracağız” diye konuştu.

Başkan Güngör, “Ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş, mutlu bir Manavgat için birlikteyiz” dedi.