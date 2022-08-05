Başkan Güngör: “MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz”

MATSO, üyelerinin ve Manavgat halkının zamandan ve ekonomik olarak tasarruf etmeleri için e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve mali mühür (e-mühür) protokolü imzaladı. MATSO binasında gerçekleşen protokol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile e imza firması TÜRKTRUST Antalya Bölge Temsilcisi Akın Ağraş arasında imzalandı.

İmza protokolü sonrasında açıklama yapan MATSO başkanı Seydi Tahsin Güngör, daha önce noter aracılığı ile 10 günde temin edilebilen ya da Antalya'dan alınabilen e-imza ve mali mührü yapılan protokol ile MATSO üyeleri ve talep eden herkese anında verebileceklerini söyledi. Başkan Güngör, “Bugün itibari ile odamıza gelen üyelerimiz ve halkımıza e-imza ve mali mührü vermeye başladık. Böylece üyelerimiz ve halkımız hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf edecek” dedi.