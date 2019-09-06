Başkan İşlek: "Esnafa 9,5 milyon borcumuz var”

Maddesine Göre Açık Arttırma İhale Usulü İle Satışından gelecek olan para ile esnafa olan 9,5 milyon liralık kısmı tamamı esnafa gideceğini söyledi.

Korkuteli Belediye meclisi gündeminde yer alan, 18 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Arttırma İhale Usulü İle Satışı ile ilgili komisyon üyelerinin görüşleri sonrası oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis üyeleri satışı konusunda Belediye Başkanına yetki verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "Biz zaten Meclisin verdiği kararla, projelerimizle ilgili borçlanma yetkisini verdiniz. Buradaki acili yetimizin sebebi, Korkuteli esnafımıza 9,5 milyon lira borcumuz var. Ben de şuanda, sanki kendi borcummuş gibi esnafa belediyenin borcunu ödeyememenin sıkıntısını yaşıyorum. İller Bankasından gelen paradan kalan 100-150 bin lira parayla bu 9,5 milyonluk bekleyen borcu ödeyemeyiz. Burada 18 adet yer satışından gelen bedellerin 9,5 milyon liralık kısmı tamamı esnafa gidecek. Esnafa olan borcumuzu ödemiş olacağız. Bu bir satayım mirasyedi değil. Çünkü borçta bana miras, daha önceki belediye başkanlarının çıkarttığı arsalar da miras ve ben bu mirasın şu anda emanetçisiyim. Siz de bu emanetin nasıl kullanılacağı ile ilgili bizi yönlendiren Korkuteli belediye meclisiniz. Ekim ayı itibari ile satışlar yapıldığında, her bir satış sonrasında, en eski alacaklının gönderdiği faturadan başlamak üzere tüm borçları ödeyeceğiz” dedi.