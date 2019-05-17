-Başkan İşlek, iftar yemeğinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Engelliler Haftası münasebetiyle Korkuteli'ndeki engelli vatandaşlar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Recep Gürbüz kapalı Spor salonunda gerçekleşen iftar yemeğinde Engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Başkan İşlek, Korkuteli Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Ömer İşlek, “Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum; hiçbir engelli kardeşimizi biz engelli olarak görmüyoruz. Engelli olmayan vatandaşlar gibi görüyoruz. Burada birlikte olduğunuz için bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Hepiniz bizim baş tacımızsınız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor, sağlıkla bayramımıza da ulaşmanızı, ulaşmamızı diliyorum” dedi.

İftar yemeğine Korkuteli İlçe kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer İşlek, Emniyet Müdürü Hakan Selen, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Ak Parti ilçe Başkanı Kemal Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, Kadın Kolları teşkilatı katıldı.