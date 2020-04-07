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Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Korkuteli’ne gelmeyi planlayan Antalya’daki yazlıkçıları uyardı.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Korkuteli'ne gelmeyi planlayan Antalya'daki yazlıkçıları uyardı. Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Başkan İşlek, yazlıkçılardan evlerinde kalmalarını istedi.


Önlemelerini en üst düzeyde uygulayan Korkuteli Belediye Belediye Başkanı Ömer İşlek, şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Antalya'daki yazlıkçıları uyardı. Başkan İşlek paylaşımında yazlıkçılardan Antalya'da kalmalarını isteyerek, "Korkuteli ilçemizde maalesef ilk pozitif Korona vakamız görülmüştür. Yazlıkçılarımızın Antalya'dan lütfen yaylaya gelmemelerini rica ediyoruz. Sağlığınız için Antalya'daki evinizde kalın” ifadelerini kullandı.

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