Başkan Köleoğlu fidan bağışladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen ‘neden çiçekler dalından koparılsın?' temalı kampanya kapsamında, belediye başkanlarına çiçek hediye etme yerine, Tema Vakfı'na fidan bağışlama etkinliği yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise vakfa fidan bağışladı.

KANEDA Bilgi Danışmanlık Özel Eğitim Hizmetleri Şirketi ile Akdeniz Üniversitesi'nin işbirliğince düzenlenen ‘Çevreye Duyarlılık Projesi' kapsamında, ‘neden ağaçlar kesilsin?', ‘neden çiçekler dalından koparılsın?' temalı bir kampanya düzenlendi.

Düzenlenen kampanya kapsamında belediye başkanlarına çiçek hediye etme yerine, kalıcı ve çevreci bir hareket olması adına Tema Vakfı'na fidan bağışlama yolu tercih edildi.

Tema Vakfı'na Fidan Bağışlama Kampanyasına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köeloğlu'da katıldı.

Fidan bağışlayan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç imzalı “Sizin adınıza Edirne Subaşı Hatıra Ormanına bir adet fiden bağışlanmıştır. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğunuz için teşekkür ederiz” yazılı bir belge verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Çocuklarımıza daha yaşanılır bir dünya bırakmak adına TEMA Vakfımıza fidan bağışında bulunduk” dedi.