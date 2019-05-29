Başkan Köleoğlu öğrencilere moral verdi

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları'nda (KUMBEK) eğitim gören Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencileri ziyaret etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, KUMBEK'te eğitim veren öğretmenleri ve eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, 15- 16 Haziran tarihlerinde girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi moral verdi. Kumluca Halk Eğitimi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen eğitimler çerçevesinde, yaklaşık 310 öğrenci dönem boyunca üniversite hazırlık kursları aldı. Başkan Köleoğlu, "KUMBEK, Kumluca ve yörede büyük bir eksikliği doldurdu. Bu kurumda verilen destek kurslarından yöremizdeki 310 öğrenci yararlandı. Ayrıca 14 öğretmenimiz üniversite sınavlarına hazırlanmada öğrencilerimize destek kurslarında kendi başarı ve yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Yusuf Tekdemir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize de 15 -16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.