Başkan Miran'dan internet erişimi talebi

İnternet erişiminin kısıtlı veya olmadığı yerlerde Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız ile iş birliği içinde internet erişimini sağlayacak adımlar atılması gerekir” dedi.

‘İmkanlar arttırılmalıdır'

Miran, Eğitim Bir Sen olarak yüz yüze eğitimin nitelikli eğitim açısından hayati önem taşıdığını pandemi döneminin olumsuz etkilerinden dolayı uygulanan uzaktan eğitimde ise bir takım sıkıntıların yaşandığını dile getirdiklerini hatırlattı. Öğrencilerin uzaktan eğitime dahil olması için gerekli olan cihaz noksanlığı, internet bağlantısının kısıtlı olması veya hiç olmaması gibi olumsuz etkenleri işaret eden Miran, “Uzaktan eğitimden yararlanamayan kesimlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızın ihtiyaç sahiplerine yönelik 500 bin tablet dağıtacağını biliyoruz. Burada hakikaten mağdur pozisyonda olan öğrencilerimizin sayısı çok fazla. Adalet gözetilerek böyle bir çalışma yapılacak olması güzel ancak köylerde ve ücra köşelerde internet bağlantısı da ciddi bir problem teşkil ediyor. İnternet erişiminin kısıtlı veya olmadığı yerlerde Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız ile iş birliği içinde internet erişimini sağlayacak adımlar atılması gerekir. Öğretmenlerimizin Zoom ve benzeri uygulamalardan canlı olarak ders anlattığı gerçeğinden hareketle öğrencilerin internetleri bu durumda yetmiyor. Evinde bilgisayarı olmayan ya da bilgisayarını kardeşiyle paylaşmak zorunda kalan öğrencilerin karşısına şimdi de “Gigabyte sorunu” çıktı. Uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte devamlılığı olacağı düşünüldüğünde ekstra internet kullanım hakkı sağlanmalıdır. Uzaktan eğitimin sağlıklı yürümesi için bu adımlar atılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığımız bu hususlarda da gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

‘Büyük boşluklara sebep olabilir'

Öte yandan Miran, yüz yüze eğitimin nitelikli ve sürdürülebilir eğitimin olmazsa olmaz parçası olduğunu belirtti. Miran, “Okulu öteleyemeyiz. Okullarda yüz yüze eğitime ilişkin fırsatları ne kadar artırabilirsek öğrencilerde oluşan boşlukları tamir etme fırsatımız da o kadar fazla olur. Yoksa öğrenme kayıplarına, okul terklerine, daha sonra hayatlarını etkileyebilecek büyük boşluklara sebebiyet verilebilir. Her çocuk başlı başına bir değerdir ve gereken eğitimi mutlaka ama mutlaka almalıdır” dedi.

Öğretmen ya da öğrencide virüse ilişkin belirti olması hâlinde yaşanacak sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konudaki uygulama net, çünkü sağlık müdürlükleri süreci adım adım takip ediyor, okullardan gelen belirti ya da şikâyetler üzerine anında olaya müdahale ediyor. Eğer bir vaka varsa orayı kontrol altına alıyor ve o sınıfı gerekirse 14 günlük gözleme alıyor. Öğretmenler için de bu durum söz konusu. Buna ilişkin bu iki günlük süreçte vakalar yaşanmadı değil. Tekil de olsa vakalar yaşandı. Bu hayatın her alanında yaşanıyor. Bu kaygı ve korkular bizi esir almamalı. Bu, yönetilebilir bir şey. Sadece özenli ve dikkatli olmalı, temizlik, maske, hijyen konusunda herkes tavizsiz olmalı. Tekil vakalar alt alta sıralanarak toplumu tedirgin edecek davranışlardan uzak durulmalıdır. Eksikliklere dikkatlerin çekilmesi, sorumlu bir şekilde bu konulara yaklaşılması önemli ve gereklidir. Doğru olan, her soruna bir çözüm bulmaktır, her çözüme bir sorun bulmak yanlıştır, sorunlu bir yaklaşımdır.”