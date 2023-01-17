Başkan Muhittin Böcek Dadaşlar ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da yaşayan Erzurumlu iş insanları ve bürokratlarla düzenlenen gecede bir araya geldi. Başkan Böcek, Antalyalı ortak akılla yönettiklerini söyledi.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nehat Öztürk'ün ev sahipliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekme'nin de katılımıyla Erzurumlular Akdeniz İş İnsanları ve Bürokratları Gecesi düzenlendi. Geceye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Antalya'da yaşayan Erzurumlular ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Ülkemizin en özel ve güzel illerinden birisi olan Erzurum'dan Dadaşlar diyarından bazılarınız işi için, bazılarınız eşi için Atatürk'ün hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mıza geldiniz. 4 yıldır sizlerin de sayenizde Antalya'mızda güzel çalışmalar yapmaktayız. Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek çıktığımız bu yolda Antalya'mızda birçok güzellikleri hep birlikte, ortak akılla yapıyoruz” dedi. Başkan Böcek, 2023 yılının bereketli ve güzel bir yıl olmasını da diledi.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nehat Öztürk, geceye katılımından dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür plaketi takdim etti.