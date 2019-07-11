Başkan Muhittin Böcek, Ümit Uysal'la bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ağırladı. Başkan Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirterek, “Yolumuz, yolunuz açık olsun” dedi. İki başkanının buluşmasında CHP'li Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri Deniz Filiz, Ertuğrul Ünal ve Mehmet Hacıraifoğlu da yer aldı.

Başkanlar, ziyaret dolayısıyla birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ederken Başkan Böcek, Ümit Uysal'a belediye başkanlığının ikinci dönemi için başarı dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Başkan Böcek," “Sizlerin şahsında bütün çalışma arkadaşlarınıza, meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep beraberiz zaten. ‘Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız' dediğimiz gibi bütün çalışmalarımızda gerek mecliste gerek Antalya'mızda gerekse turizmde her yerde beraber çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda aynı azim ve kararlılıkla, sizlerle beraber devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Uysal ise ziyareti dolayısıyla Muhittin Böcek'e teşekkürlerini iletirken kendisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılı olacağına inancının tam olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Sizi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yolumuz, yolunuz açık olsun” diye konuştu