Başkan Muhittin Böcek'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

ANTALYA (İHA) – Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne ilişkin mesajını paylaştı. Böcek, “Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı, canını vatan toprağına katan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu konusunda büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Böcek, “Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Almanya'nın yanında yer alan Osmanlıyı etkisiz hale getirmek, Rusya'nın boğazlardan rahatça geçebilmesini sağlamak amacıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirme planları yapıp, donanmalarını Çanakkale'ye sürmüşler fakat hiç hesap edemedikleri bir bozguna uğrayıp ağır bir yenilgi almışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı Çanakkale Cephesi büyük kahramanlıklara sahne olmuştur. Tarihe Çanakkale Destanı olarak yazılan bu eşsiz zafer korkuya teslim olmayan, hiç kimse karşısında eğilmeyen yüce Türk Milleti'nin asil ruhunun en güzel göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Savaş sırasında Seyit Onbaşı'nın sırtına yalnızca bir mermi değil bir milletin geleceğini de yüklediğini aktaran Böcek, “3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla bozguna uğratan ve çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş'un, tüfekleri boylarından büyük olan yiğitlerin, Nusret'in döşediği mayınla düşmana geçit vermeyen komutanların, 57. Alay'ın kahraman erlerinin destanıdır Çanakkale. Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. Vatan aşkıyla, imanla dolu ordumuzdur, kınalı Mehmetçiklerimiz, cefakâr milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'tür Çanakkale. Ömrünü milletine adamış, cepheden cepheye koşmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan uğruna canından vazgeçmiş kahramanların mirasıdır Çanakkale. Şimdi bize düşen Atatürk ve isimsiz on binlerce kahramanın 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek bizlere armağan ettiği bu güzel vatanı daha da ileriye taşımaktır. Bunun için dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi sevgi, saygı, özlem, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” şeklinde konuştu.