Başkan Muhittin Böcek'ten 6 Mart mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93'üncü yıldönümü kutluyor olmanın coşku, gurur ve heyecanını yaşıyoruz” sözlerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93'üncü yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “6 Mart 1930'da ulusumuzun kurtuluş mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Antalya'mıza gelerek halkla kucaklaşmıştır. Bu ziyaretin 93. yıldönümünde Ata'mızı bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyor, O'nun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 93 yıl önce Ata'mızın Antalya'ya gelişinde açılan pankartta yazdığı gibi “Antalya size candan sevgi ve saygılarını sunar Ata'm” dedi.

"Coşku ve heyecanı 93 yıl sonra yine yeniden yaşıyoruz"

Başkan Böcek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanıp Cumhuriyetin ilanı ile taçlandırılmasının ardından sık sık yurt gezilerine çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilki 6 Mart 1930 olmak üzere şehrimizi 4 kez ziyaret etmiştir. 6 Mart 1930'da şehrimize ilk kez ayak basan ve adeta bir güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanmış, şehrimizde kaldığı süre boyunca da bu ilgi hiç eksilmeden sürmüştür. Ne mutlu bizlere ki aynı coşku ve heyecanı 93 yıl sonra yine yeniden yaşıyoruz.”

“Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından çağdaş ve uygar bir Türkiye için atılacak adımların ve oluşturulacak yeni ortamın da temellerini atmıştır” ifadelerine yer veren Böcek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Önce halkın içine girerek görüşler almış ve bu görüşlerin ışığı altında planlamalarını yapmıştır. Bu nedenledir ki Atatürk tıpkı Antalya gibi diğer şehirleri de ziyaret etmiştir. Çünkü Atatürk, çağdaş medeniyete geçişi, Türkiye için bir ölüm kalım meselesi olarak algılamış, bunu gerçekleştirebilmek için de önemli uğraşlar vermiştir. Bizlere düşen görev de Ata'mızın açtığı yolda gösterdiği hedefe doğru hiç durmadan yürümektir. “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözüyle Antalya'mıza olan beğenisini ve övgüsünü dile getiren Ata'mızı bir kez daha sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyorum”