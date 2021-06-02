Başkan Şahin:" Diğer ilçelerden getirilen sokak hayvanları Aksu'ya bırakılıyor"

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, diğer ilçelerden getirilen sokak hayvanlarının Aksu ilçesine bırakıldığını belirterek, ilçede hayvan sayısının arttığını ve bununla ilgilenilmesi için kurulması kararı oy birliğiyle alınan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aksu Belediyesi Haziran ayı olağan meclisini gerçekleştirdi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin başkanlığında toplanan Aksu Belediye Meclisi tüm grupların katılımıyla ortak yayınlanan bildiride Çin'in Uygur Türklerine yapmış olduğu zulüm kınandı.

Mecliste Aksu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması da oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda konuşan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu'da pandemi vaka sayılarındaki azalmanın sürdüğünü belirterek herkesin kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Kurulması oy birliğiyle karar verilen Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, diğer ilçelerden Aksu'ya sokak hayvanı bırakıldığını, ilçede sokak hayvanı sayısının artmasıyla bunlarla ilgilenecek, sorumluluk alacak müdürlüğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.