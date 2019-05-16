Başkan Şahin, önce kız istedi sonra yüzükleri taktı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, geçmiş dönemde AK Parti'den belediye meclis üyesi olan Muslu Alkan'ın oğluna önce kız istedi, sonra söz yüzüklerini takıp kurdele kesti. Evlilik için ilk adımı atan genç çifti, nişan töreninde de yalnız bırakmayan Başkan Şahin, çifte bir ömür mutluluklar diledi.

Aksulu vatandaşlar tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Halil Şahin, hayırlı bir işe daha imza attı. Başkan Şahin, 2004 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen Muslu Alkan'ın oğlu için kız istedi, sonra söz yüzüklerini takıp kurdele kesti. Aile arasında yapılan törene Başkan Halil Şahin'in yanı sıra, Aksu Belediye Başkan Vekili Emin Bal, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen ve iki ailenin önde gelen büyükleri katıldı. Başkan Halil Şahin, Esma Çil ve Harun Alkan'ın mutluluğa ilk adımı attığı kız isteme merasiminde, erkek tarafından “Allah'ın emri peygamberin kavliyle” diyerek söze girdi. Oldukça heyecanlandığı gözlenen Başkan Şahin'in kız tarafından baba Ramazan Çil'in "nasipse olur" sözünü alınca rahat bir nefes aldı. Renkli anlara sahne olan kız isteme merasiminde hayırlı bir işe vesile olduklarının altını çizen Başkan Şahin, “Hayat bir imtihan dünyası, güzellikleri var zorlukları var. Zorluklarını birlikte paylaşarak, fedakarlıklarınızla azaltın. Güzellikleri de birlikte paylaşarak çoğaltmaya çalışın” diyerek genç çifte öğütlerde bulundu.

Kahvelerin içildiği, ikramların yapıldığı kız isteme merasiminde Esma Çil ve Harun Alkan'ın nişan yüzükleri de takıldı. Genç çiftin nişan kurdelesini kesen Başkan Şahin, merasimin ardından hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Şahin, genç çifti nişan töreninde de yalnız bırakmadı. Çil ve Alkan ailelerinin mutlu gününe ortak olan Şahin, çok sayıda davetlinin katıldığı törende kısa bir konuşma yaptı. Şahin, "Oğlumuz da, kızımız da hakikaten çok değerli. İnşallah güzel bir yuva oluşturacaklar. Biz de hayırlı bu işe vesile olmanın sevabını alacağız. Kendilerini kutluyorum. Allah tamamına erdirsin" diye konuştu.

Şahin, nasip olursa genç çiftlerin nikahını da kıyarak mutluluklarına ortak olacağını söyledi.