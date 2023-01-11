Başkan Semih Esen, Antalyalı gazetecilerle buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Antalya'daki basın emekçileriyle bir araya geldi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir otelde kahvaltılı program düzenlendi. Çok sayıda Antalyalı gazetecinin katıldığı törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm gazetecilerin gününü kutladı. Gazeteciliğin özgür, tarafsız ve demokratik tavır içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Esen, mesleğin zorluklarından bahsetti. Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Esen, sektörün yaşadığı sıkıntıları dinleyerek, çözüm için neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu. Basın olmadan demokrasinin olmayacağına dikkat çeken Esen, "Demokratik kalitenin düştüğü yerde de aklınıza en hangi kötü senaryo geliyorsa o gelir" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Esen ve gazeteciler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.