Başkan Semih Esen, Muhittin Böcek'i ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ağırladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, “Antalya'ya baharı 31 Mart'ta getiren Muhittin Başkan'ın ziyaretine çok sevindik. Gayet güzel, uyumlu bir şekilde Antalya'da çalışmalarımız devam ediyor. Kendisinin tüm ilçelere olduğu gibi Konyaaltı'na ilgisi ve hassasiyetinden dolayı memnunuz. Eski yuvası, ilk göz ağrısı olmasından dolayı avantajlı olduğunu dile getirdi. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Allah hepimize güzel bir çalışma dönemi nasip etsin. Muhittin Başkanımız da bizde, halka hizmetten başka gündemi olmayan kişileriz. Güzel bir hizmet ve belediyecilik dönemi geçireceğiz” dedi.

Semih Başkan geçen hafta bize ziyaret gelerek; onurlandırdı diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “İlk gözümün ağrısı; doğup büyüdüğüm bu topraklarda, güzel ilçemizde 20 yılım geçti. Şimdi Konyaaltı Semih Başkan ve kıymetli ekibiyle emin ellerdedir. Bugün de makamında Semih Başkan'a başarı dileklerimi ilettim. Zaten daha önce de söylemiştik; ‘Ben Sen Yok, Biz Birlikte Yaparız' diye, birlikte güzel projeler yapmaya devam ediyoruz. Hem Konyaaltı'mız hem Antalya'mız için güzel çalışmalar yapmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Semih Başkan'a ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Semih Esen, bir süre Muhittin Böcek ile sohbet etti.