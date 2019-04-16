Başkan Semih Esen, muhtarları ağırladı

Konyaaltı Belediyesi'nin yeni başkanı Semih Esen, tebrikleri kabul ediyor. Başkan Semih Esen'i Konyaaltı Bölgesi'ndeki mahalle muhtarları ziyaret etti. Başkan Esen, Hacısekiler Mahallesi Muhtarı Ali Ismık, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Arapsuyu Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya, Akdamlar Mahalle Muhtarı Osman Yılmaz ve Kır Mahalle Muhtarı Zeki Ögke'yi ağırlardı. Muhtarlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i tebrik ederek, başarılar diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, muhtarlara ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Muhtarlarımızla her zaman birlikte görev yapacağız. Mahallelerimizde halkımızla belediye arasında muhtarlarımız köprü görevi yapıyor. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Halkımızın sorunlarını çözme noktasında ortak hareket edeceğiz. Konyalatı İlçemizde 39 mahallemiz var. Bazı muhtarlarımızda yeni seçildi. Bende yeni seçilen muhtarlarımıza başarılar diliyorum” dedi.