İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Semih Esen, muhtarları ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı bölgesindeki mahalle muhtarlarını misafir etti.


Konyaaltı Belediyesi'nin yeni başkanı Semih Esen, tebrikleri kabul ediyor. Başkan Semih Esen'i Konyaaltı Bölgesi'ndeki mahalle muhtarları ziyaret etti. Başkan Esen, Hacısekiler Mahallesi Muhtarı Ali Ismık, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Arapsuyu Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya, Akdamlar Mahalle Muhtarı Osman Yılmaz ve Kır Mahalle Muhtarı Zeki Ögke'yi ağırlardı. Muhtarlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i tebrik ederek, başarılar diledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, muhtarlara ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Muhtarlarımızla her zaman birlikte görev yapacağız. Mahallelerimizde halkımızla belediye arasında muhtarlarımız köprü görevi yapıyor. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Halkımızın sorunlarını çözme noktasında ortak hareket edeceğiz. Konyalatı İlçemizde 39 mahallemiz var. Bazı muhtarlarımızda yeni seçildi. Bende yeni seçilen muhtarlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.