Başkan Semih Esen, TCG Gelibolu Gemisinde

Ardından TCG Gelibolu Komutanlığı Gemisini gezdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, burada gerçekleştirilen törenin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Gelibolu Komutanlığı isimli gemisini ziyaret etti. Ziyarete, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter vekili Mustafa Gürbüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Albay Gökhan Göktaş, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Piyade Albay Yıldıray Yalçın, şehit aileleri, gazi ve yakınları da katıldı.

Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten, Başkan Semih Esen ve beraberindeki TCG Gelibolu Komutanlığı Gemisi Komutanı Albay Ali Tuna Baysal ve mürettebat tarafından karşılandı. Antalya Yat Limanının yaklaşık bir kilometre açıklarına demirleyen gemide kamara, güverte ve silah ateşleme gücü hakkında bilgi alan Esen, gemide yer alan askeri helikopteri de ayrıca inceledi. Esen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Ben, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Esen ve beraberindeki heyet, ziyaretleri sonrasında TCG Gelibolu Komutanlığı Gemisi mürettebatı ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.