Başkan Semih Esen'in işaretiyle start aldılar

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Antalyalı motosikletli grupların yer aldığı kortejin startını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşun 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde şehir turu yapan Antalyalı motosiklet kulüpleri Konyaaltı Belediyesi önünde buluştu. Her yıl geleneksel olarak Konyaaltı Belediyesi önünden start alan motosiklet kulüplerine, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'de destek verdi. Başkan Esen, motosiklet tutkunlarıyla sohbet ederek, motosikletleri inceledi.

Şehir turu öncesi kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ülkemiz çağdaş insanların yaşadığı cennet bir ülke olsun. Ben bu görevi yeni devraldım. Belediye başkanlığım süresince bildiğimiz, ezberlediğimiz bütün bürokratik iletişim yöntemlerini kullanmayacağım. Çağımız saniyeler içinde değişim gösteriyor. Biz bu değişeme ayak uyduracağız. Bürokrasi ve siyaset halkın ve teknoloji hızının gerisinde kaldı. Bu hızı yakalamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Başkan Semih Esen, şehir turuna çıkan motosiklet grubunun startını verdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, daha sonra Antalya İçin El Ele Platformu'nun Fener alayı yürüyüşüne katıldı. Konyaaltı Caddesi Varyant' tan başlayan yürüyüşte, Başkan Esen, binlerce Antalyalı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar Başkan Semih Esen'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.