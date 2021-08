Başkan Sert: “Antalya'nın bu güçlü birliktelikle aşamayacağı bir felaket olamaz”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu, Antalya'nın Manavgat ilçesini etkisi altına alan yangının yaşandığı bölgeye giderek temel gıda, temizlik malzemeleri, maske, eldiven ve dezenfektan gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

Manavgat'a giderek hem incelemelerde bulunan hem de ihtiyaç malzemelerini ulaştıran ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, yaşanan felaketin boyutlarının çok büyük olduğunu ifade etti. Yangının hala sürmesinin felaketin boyutlarını her dakika daha da artırdığını ifade eden Osman Sert, “Manavgat için bugün elimizden gelen yardımları buraya ulaştırdık ve bölgede bulunan üyelerimizin koordinasyonu ile güncellenen ihtiyaç listelerine göre sevkiyatlarımız süreçte devam edecek ancak Manavgat için önemli olan bundan sonrasıdır. Şu an tek temennimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Sonrasında Manavgat'ın yaralarının sarılması için bizler üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

“Manavgat için birliktelik zamanı”

SİAD'lar ve STK'lar olarak Manavgat için birliktelik zamanı olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Manavgat için tüm STK'lar, iş örgütleri, kuruluşlar bir araya gelmeliyiz. Manavgat için güçlerimizi, enerjimizi birleştirmeli ve bir an önce yaraları sarmaya odaklanmalıyız. Antalya'nın bu güçlü birliktelikle aşamayacağı bir felaket olamaz. Biz dernek olarak her türlü işbirliği ve desteğe hazırız. Manavgat'ı elbirliği ile ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Güngör ile de bölgede bir araya gelen ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Güngör ile bölgede yangından etkilenen iş yerlerini de ziyaret etti. Zarar gören iş yerlerine de destek vereceklerini ifade eden Osman Sert, “Zarar gören iş yerlerimizin de yaralarının en kısa sürede sarılmasını temenni ediyorum. Manavgat umarım bu felaketten güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır” diye konuştu.