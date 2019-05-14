Başkan Sili: "Sahillerde özel güvenlik uygulamasını sürdürüyoruz"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) bağlı özel güvenlik görevlileri, sorumluluk alanı olan merkez sahillerde misafirleri rahatsız eden seyyar satıcıları ve uygun hareket etmeyen kişileri tespit ederek merkezi kamera kontrol sistemi veya yakın izleme yöntemiyle takip ediyor. Plaj özel güvenlik görevlileri, kişiler hakkında gerekli işlemleri Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta Birimi görevlileri ile birlikte yapıyor. Yerli ve yabancı turistler ise plaj güvenliği uygulamasından oldukça memnun.

"Güvenlik ve huzur önem taşıyor"

Valilik, Kaymakamlık, Antalya Büyükşehir ve Alanya belediyeleri, Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla ahenk içinde ve Alanya'nın geleceği için işbirliğiyle çalıştıklarını söyleyen ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, sorumluluk alanlarında bulunan sahillerde özel güvenlik uygulamasının sürdürüldüğünü belirtti. Sili, "Güvenlik ve dolayısıyla huzur, hem yerleşik yaşayan insanlarımız, esnafımız, hem de Alanya'ya tatil amaçlı gelen misafirlerimiz açısından oldukça önem taşıyor. Turizmin tek bir elden idare edilemeyeceğini, şehrimizin tüm dinamikleriyle ahenk içerisinde çalışması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bizler de ALTİD olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni imkanlar dahilinde yapmaya, bölge turizminin markalaşması yolunda çıtayı bir üst seviyeye taşımaya ve her fırsatta dünya ölçeğinde tanıtım gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.