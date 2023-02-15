Başkan Sinan Kuluöztürk deprem felaketi yaşayan illeri ziyaret etti

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, önce Hatay bölgesinde görev yapan Antalya sağlık çalışanları ve UMKE ekiplerini ziyaret etti. Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan Kuluöztürk, “Sağlık çalışanları daha önce pandemi, yangın, sel gibi doğal afetlerde en ön safta mücadele etmişti. Şimdi bizleri derinden üzen bu deprem felaketinde de can siparane görev yapmaktadırlar. Depremzede sağlık çalışanlarının yaralarının sarılması için idari izinli sayılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

"Sivil toplum örgütlerinin önemini bir kez daha şahit olduk"

Hatay'ın ardından, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye bölgesinde sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarını ve depremden zarar gören vatandaşları ziyaret eden Kuluöztürk, “Sendikalar bir sivil toplum örgütüdür, sivil toplum örgütlerinin önemine bir kez daha şahit olduk. Bu felaket karşısında devletimiz milletimiz el ele verecek hep beraber yaraları sarmaya çalışacağız. Sivil toplum örgütü olarak üstümüze ne düşerse dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tekrardan depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun” sözlerine yer verdi.