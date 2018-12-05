Başkan Sözen, adaylık açıklaması yapacak

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkanı adaylığını, yapacağı açıklama ile duyuracak.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkanlığı adaylığını vatandaşlarla paylaşmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 7 Aralık Cuma günü saat 14.30'da CHP Manavgat İlçe Örgütü binası önünde adaylık açıklaması yapacak. 2 dönemdir Manavgat'ta belediye başkanlığı yapan ve CHP Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilen Sözen, tüm Manavgat halkını Cuma günü yapacağı adaylık açıklamasına davet etti.