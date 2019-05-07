Başkan Sözen ilk iftar yemeğini dağıttı

Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'na kurduğu iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde 3 bini aşkın vatandaşı ağırlarken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk iftar yemeğini kendisi dağıttı.

Manavgat Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, iftar öncesi AKM'deki iftar çadırı ve Ramazan Şenliği alanında hazırlıkları kontrol etti. İftar yemeğini vatandaşlara kendi dağıtan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan ayının ilk gününde geleneksel hale getirilen iftar yemeğini vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sözen, çorba, kavurma, pilav, salata ve tatlıdan oluşan menüyü dağıttıktan sonra misafirlerle birlikte kuyruğa girip yemeğini aldı ve iftarını yaptı. Sözen, daha sonra Ramazan Şenlik alanında oluşturulan sahnede etkinlikleri izledi. Sözen, Hacivat, Karagöz gölge oyunu sonrasında “Halk Dansları Festivali” için Manavgat'a gelen ve Ramazan Şenlik alanında sahne alacak olan 7 ülkenin çocuklarıyla da bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

“Halkımızla buluşup kucaklaşacağız”

Sözen, "Belediyemizin imkanlarını tüm halkımızla paylaşmak bizim vazifemiz. Bu yüzden her yıl Ramazan çadırı oluşturup lokmamızı paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Burada huzurlu bir ortam var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını birlik, beraberlik içinde geçirmekten son derece mutluyuz. Ramazan ayında Atatürk Kültür Merkezi önünde her gün 3 bin kişiye iftar verirken aynı zamanda da 9 büyük mahallemizde de kuracağımız iftar çadırlarımızla halkımızla buluşup kucaklaşacağız. Özellikle böyle özel ve kutsal günlerde bir arada olmanın, o havayı teneffüs etmenin ayrıcalığı bir başka. Böyle bir atmosferi de yaşamak bizleri de son derece mutlu ediyor” dedi.